Сто дней после детства
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
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Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Про событие
Показ фильма Сергея Соловьева. Это лето в пионерском лагере запомнится Мите Лопухину надолго. Оно стало последним летом детства. Оно одарило Митю дружбой с прекрасным человеком, который открыл подростку смысл и величие искусства. А главное — он узнал радость и горечь первой любви. Показ организован при поддержке студии «Мосфильм».
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