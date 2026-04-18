Показ фильма Сергея Соловьева. Это лето в пионерском лагере запомнится Мите Лопухину надолго. Оно стало последним летом детства. Оно одарило Митю дружбой с прекрасным человеком, который открыл подростку смысл и величие искусства. А главное — он узнал радость и горечь первой любви. Показ организован при поддержке студии «Мосфильм».