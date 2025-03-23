Спектакль-концерт, где реальность переплетается с искусством, а участники играют... самих себя! Что тебя ждёт? — Авторские песни лидера мечтающей об успехе музыкальной группы, которые ты услышишь в новом свете. — История о том, как эти хиты были написаны на заказ для звёзд первой величины и топовых продюсеров. — Искренние эмоции, закулисные тайны и невероятная энергетика живого исполнения. Это не просто концерт, это театр жизни. Ты узнаешь, как рождаются треки, которые могут стать легендами, кто вдохновлял на их создание и какие истории стоят за каждым аккордом. Погрузись в мир, где музыка становится историей, артисты — рассказчиками своей судьбы. А ты сам — не просто зрителем, но и членом компетентного жюри, которое определит лучшую песню.