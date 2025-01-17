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Slavinskas, Mona, Simba, DJ Tinder

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Челябинский дуэт с музыкальным приветом из Южного Урала в поисках приключений и биг сити лайф. Slavinskas и Mona объединятся в дуэт, чтобы запустить вечеринку и бережно передать ее в руки Simba, собравшей электро-сундучок, и мастера-затейника DJ Tinder. Вход свободный.

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