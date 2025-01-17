Челябинский дуэт с музыкальным приветом из Южного Урала в поисках приключений и биг сити лайф. Slavinskas и Mona объединятся в дуэт, чтобы запустить вечеринку и бережно передать ее в руки Simba, собравшей электро-сундучок, и мастера-затейника DJ Tinder. Вход свободный.