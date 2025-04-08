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Сила Формы. Индустриальное искусство

Синара Центр
Верх-Исетский бульвар, 15/4

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Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Экспозиция раскрывает, как промышленная среда и её ритмы превращаются в источник вдохновения и творческую силу. Работы Новиченко олицетворяют Урал, который сам по себе является символом индустриальной мощи России. Так рождается особая эстетика, которую художник сумел передать не только через визуальную мощь, но и через единение металла и человеческих усилий, которые обретают в произведениях Валентина Новиченко свою форму и силу. Валентин Алексеевич Новиченко (1927–2010) – художник, оставивший значительный след в отечественном искусстве. Своё вдохновение он нашёл в индустриальных пейзажах и заводской жизни. Его творчество охватывало живопись, гравюру, акварель и изобретённую им полиштрихографию – живопись по металлу. Время работы галереи: с 12.00 до 21.00 (касса работает до 20:00)

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