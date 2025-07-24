Кажется, на маркетплейсах ты видел всё? Комики нашли для тебя что то круче, чем палка для битья крапивы и готовы рассказать об этих товарах в формате импровизационных шуток. Если после шоу ты захочешь это купить - комики не виноваты! Pravda Comedy Bar - намного шире, чем бар, это пространство, это стиль жизни, это целое комьюнити талантливых людей, которые готовы подарить тебе охапку эндорфинов.