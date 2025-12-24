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Сентиментальная ценность

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

После многих лет отсутствия Густав Борг, некогда знаменитый режиссер, возвращается к дочерям Норе и Агнес — не с извинениями, а с новым сценарием. Он предлагает Норе, актрисе театра, главную роль, но та отказывается, и её место занимает голливудская звезда. Старый дом семьи, где живут чувства и воспоминания нескольких поколений, может стать идеальной съемочной площадкой, а вместе с этим — шансом принять и услышать друг друга. Показ на языке оригинала с русскими субтитрами.

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