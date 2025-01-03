После длительного ремонта в Креативном кластере «Л52» открылась одна из главных достопримечательностей конструктивистского жилого комплекса «Дома Госпромурала» — парадный двусветный зал, первоначально использовавшийся как кафе-столовая. В балюстраде второго этажа зала расположилась выставка «Работать и жить. Свердловск». Выставка состоит из пяти разделов, посвященных архитектурно-строительному и промышленному скачку роста Свердловска в 1920-1930-е годы. Покрытый плотной сеткой старых дореволюционных заводов, Урал обрел новые стимулы к развитию, став частью Урало-Кузнецкого комбината. Столица Урала — Свердловск — превратился в большую строительную площадку, где вырастали «полунебоскребы» из стекла и бетона, причудливой формы, с чистыми фасадами и продуманной функцией. Гиганты жилых комбинатов и конторских зданий возвышались над «ветхими хибарами» — отголосками минувшего прошлого. Окраины города, в свою очередь, становились полигоном для градостроительных экспериментов, самым известным из которых стал соцгород Уралмашзавода. С другой стороны, эта эпоха отметилась большим количеством проектов, оставшихся лишь на бумаге: это и огромные рабочие поселки, такие как соцгорода ВЭО и Химической аппаратуры, и отдельные административные и жилые постройки, самым масштабным из которых является ансамбль площади Парижской Коммуны. Часы работы: Ср-Вс: 12.00 - 20.00 Пн, Вт - выходные Касса закрывается за час до окончания работы. Оплата на месте.