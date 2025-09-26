Комедийное хейт-шоу, где группа комиков находятся в постоянной борьбе друг с другом в дуэлях шуток и острых реплик между друг другом. Шутки между участниками «Прожарки» обладают острой горчинкой и горячим характером. До финала сможет дойти только самый наглый и смешной!