Возраст 18+
Стендап
Про событие
Комедийное хейт-шоу, где группа комиков находятся в постоянной борьбе друг с другом в дуэлях шуток и острых реплик между друг другом. Шутки между участниками «Прожарки» обладают острой горчинкой и горячим характером. До финала сможет дойти только самый наглый и смешной!
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