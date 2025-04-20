Комик Саша Мокин расскажет шутки, написанные за последние 6 месяцев: про операцию на варикоз, как в квартиру заползла мышь, про отношения с девушкой и дайвинг с дельфинами. Александр Мокин - комик с опытом в 12 лет, резидент самого знаменитого стендап-клуба Екатеринбурга – Fresh Stand-Up, участник проекта Comedy Battle «Суперсезон», участник разгонов на Stand Up Club #1. За последний год провёл 13 сольных концертов в Екатеринбурге. Вход: покупка напитка.