Показ аниме Мамору Осии «Призрак в доспехах» на японском языке с русскими субтитрами. Оригинальное аниме «Призрак в доспехах» было снято на 35-мм фотохимическую пленку при сочетании традиционной рисованной и компьютерной анимации, а также с последующей цифровой обработкой. В 2020 году к 25-летию фильма пленочные негативы и компьютерная графика были тщательно отсканированы в 4К, что позволило максимально сохранить исходную детализацию. Новый 4К-ремастер также включает расширенный динамический диапазон (HDR) и широкий цветовой диапазон BT.2020. В результате стали заметно лучше проработаны линии и текстуры, темные сцены приобрели глубину, а цвета — яркость и реализм.