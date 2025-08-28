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Призрак в доспехах

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ аниме Мамору Осии «Призрак в доспехах» на японском языке с русскими субтитрами. Оригинальное аниме «Призрак в доспехах» было снято на 35-мм фотохимическую пленку при сочетании традиционной рисованной и компьютерной анимации, а также с последующей цифровой обработкой. В 2020 году к 25-летию фильма пленочные негативы и компьютерная графика были тщательно отсканированы в 4К, что позволило максимально сохранить исходную детализацию. Новый 4К-ремастер также включает расширенный динамический диапазон (HDR) и широкий цветовой диапазон BT.2020. В результате стали заметно лучше проработаны линии и текстуры, темные сцены приобрели глубину, а цвета — яркость и реализм.

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