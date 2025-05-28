Последний император
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Китай, 1908 год. Двухлетний Пу И становится новым императором Поднебесной. Запертый в стенах Запретного города, он растет в роскоши и иллюзии власти, пока мир за пределами дворца стремительно меняется. Его судьба становится зеркалом эпохи: трон без империи, свержение, революция, война, лагеря и новая жизнь среди простых людей... Показ фильма Бернардо Бертолуччи «Последний император» на языке оригинала с русскими субтитрами.
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