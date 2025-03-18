Возраст 18+
Стендап
Про событие
Синергия Stand Up и Импровизации. StandUp-комик рассказывает свой монолог, а затем играет его с актерами импровизации. Pravda Comedy Bar - намного шире, чем бар, это пространство, это стиль жизни, это целое комьюнити талантливых людей, которые готовы подарить тебе охапку эндорфинов.
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