Кинопрограмма к проекту «Перестройка-40». Отправившись в командировку, герой фильма неожиданно попадет в фантастический город. Он очень похож на наш мир, только скрытая абсурдность повседневной жизни здесь стала явной. Город Зеро открывает герою одну тайну за другой, и вернуться в привычную реальность становится все трудней... Эпоха перестройки в СССР рождала новых героев и новые ценности, которые до сих пор играют заметную роль в нашей жизни. Проект «Перестройка-40» предлагает вспомнить и переосмыслить ключевые события конца 1980-х годов на публичных лекциях, музейных экскурсиях, кинопоказах, концертах и мастер-классах. Регистрация обязательна.