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П40: Город Зеро

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Кино

Про событие

Кинопрограмма к проекту «Перестройка-40». Отправившись в командировку, герой фильма неожиданно попадет в фантастический город. Он очень похож на наш мир, только скрытая абсурдность повседневной жизни здесь стала явной. Город Зеро открывает герою одну тайну за другой, и вернуться в привычную реальность становится все трудней... Эпоха перестройки в СССР рождала новых героев и новые ценности, которые до сих пор играют заметную роль в нашей жизни. Проект «Перестройка-40» предлагает вспомнить и переосмыслить ключевые события конца 1980-х годов на публичных лекциях, музейных экскурсиях, кинопоказах, концертах и мастер-классах. Регистрация обязательна.

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