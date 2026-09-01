Клайд Бауман был в активе агентов Дельты Грин с 1967 по 1970 год и периодически «Дружественным» в конце девяностых. Четыре дня назад он умер в своей квартире от обширного сердечного приступа. Несмотря на то что он не привлекал к себе никакого внимания после выхода из Программы, рисковать нельзя — Программа собирает Агентов для того чтобы проверить наследство Баумана, и убедиться что все его секреты отправятся в могилу вместе с ним. «Дельта Грин» — ролевая игра о космическом ужасе и смертельном заговоре. Речь идет о мужчинах и женщинах делающих кошмарный выбор и творящих ужасные вещи, чтобы предотвратить гораздо худший исход: вторжение неестественных сил, которые заражают и уничтожают человечество. Формат: 3-5 игроков, ваншот (игра на одну встречу), мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы, а так же заранее подготовит персонажей на выбор (прегены). Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.