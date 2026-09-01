Мёртвые кролики
Университетский переулок, 11
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
Мёртвые кролики — банда ирландских ублюдков, что занимаются грязной работой, пока старшие считают кассу, и не задает лишних вопросов, когда приказывают. Свет от фонарей дрожит на мокром асфальте, отбрасывая рваные тени от крыш портовых складов, а на часах 23:12. Тебя ждёт важное дело: сухогруз с контрабандой из Канады пришвартован у пирса, а в его трюме лежит партия из 20 ящиков запрещенного виски, за которую готовы платить большие деньги. Группе поручили перехватить груз и доставить на семейный склад, и от неё ждут успеха. Формат: 3-4 игрока, ваншот (игра на одну встречу), мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы. Стоимость игры: 600 рублей с игрока за одну игровую встречу, 500 при репосте записи — https://vk.ru/wall-206799955_14739 Запись на игру: в комментариях под постом. Ограничение по возрасту: 18+. Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.
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