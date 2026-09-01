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Гоблин-катапульта

Нью Бар
улица 8 Марта, 8Д

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Всегда хотел попробовать ДнД, но не находил компанию, не знал, где играть, или не хотел разбираться в тоннах правил? Тогда эта игра для тебя. ДнД-клуб 8D6 приглашает на приключение в самом центре города. Тебя ждут: — красивый игровой террейн; — миниатюры; — упрощённые правила; — динамичный сюжет; — уютная атмосфера бара. Орды гоблинов из Влажной Впади собираются захватить замок Глорихолл — и только герои смогут им помешать. Собери отряд, прояви смекалку и стань героем. Это отличный шанс впервые попробовать ДнД, познакомиться с игрой и отправиться в настоящее фэнтезийное приключение — без необходимости заранее знать правила. Для участия регистрируйся у Стаса в тг.

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