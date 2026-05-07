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Олдбой

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ фильма Пак Чхан-ука на языке оригинала с русскими субтитрами. 1988 год. Обыкновенный и ничем непримечательный бизнесмен О Дэ-cу в день трёхлетия дочери по пути домой напивается, начинает хулиганить и закономерно попадает в полицейский участок. Из участка его под своё поручительство забирает друг детства. Пока тот звонит жене незадачливого пьяницы, О Дэ-су пропадает. Неизвестные похищают его и помещают в комнату без окон на 15 лет.

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