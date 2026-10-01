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New/Open День 1

Культурный центр «Орджоникидзевский», улица Культуры, 3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Концерты
Фестивали

Про событие

Это конференция, профессиональная ярмарка и шоукейс-фестиваль актуальной музыки. Это творческий акселератор, участники которого смогут получить реальную помощь в реализации своих проектов. За предыдущие годы участниками фестиваля становились музыканты из десятков городов России. Среди них — группы «Сова», POLE, Settlers, Hodila Izba, «ГАФТ», Илья Мазо, The OMY, «Парнишка», «мытищи в огне», «ЗАЛПОМ» и др. Приходи слушать тех, о ком потом сможешь сказать: «Я был на их концерте ещё до того, как они стали известными». Тебя ждут концерты, лекции, дискуссии и встречи с экспертами музыкальной индустрии. Расписание можно посмотреть тут: https://vk.ru/newopenshowcase

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