Ненависть
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Середина 90-х, Париж охвачен беспорядками. Из-за жёстких действий полиции арабский подросток Абдель оказывается в больнице. Его приятель Винс (Венсан Кассель) находит на улице полицейский револьвер и становится одержим местью. Трое друзей, Винс, Юбер и Саид, проводят бесконечно тянущийся день между Парижем и его пригородами, рэпом и боксом, мелким хулиганством и произволом властей. В истории «общества, которое падает вниз», ненависть неизменно порождает ненависть. Показ фильма на французском языке с русскими субтитрами.
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