Персональная выставка СТУДИИ 30: Лилии Баласановых и Сергея Колеватых. Ural Vision Gallery совместно со Студией 30 представляют гибридный проект с работами из разных серий, отталкивающийся от концепции «цифровых аборигенов» — поколении, чье восприятие мира сформировано компьютерными и цифровыми технологиями и интернетом. Художники Студии 30 выступают в роли исследователей-аналитиков потоков данных, чисел и алгоритмов, которыми закодирована современная реальность. Вооружившись профессиональными навыками владения визуальным языком и собрав воедино знания разных областей, они позволяют этой закодированной реальности обрести визуальную форму. Часы работы: ВТ-СБ:11:00-19:00 ВС-ПН: выходной