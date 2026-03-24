Модулируя измерения
улица Шейнкмана, 10
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от 150₽ до 300₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Персональная выставка СТУДИИ 30: Лилии Баласановых и Сергея Колеватых. Ural Vision Gallery совместно со Студией 30 представляют гибридный проект с работами из разных серий, отталкивающийся от концепции «цифровых аборигенов» — поколении, чье восприятие мира сформировано компьютерными и цифровыми технологиями и интернетом. Художники Студии 30 выступают в роли исследователей-аналитиков потоков данных, чисел и алгоритмов, которыми закодирована современная реальность. Вооружившись профессиональными навыками владения визуальным языком и собрав воедино знания разных областей, они позволяют этой закодированной реальности обрести визуальную форму. Часы работы: ВТ-СБ:11:00-19:00 ВС-ПН: выходной
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