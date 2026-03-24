ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Модулируя измерения

Ural Vision Gallery
улица Шейнкмана, 10

Начало:

Завершение:

от 150₽ до 300₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Персональная выставка СТУДИИ 30: Лилии Баласановых и Сергея Колеватых. Ural Vision Gallery совместно со Студией 30 представляют гибридный проект с работами из разных серий, отталкивающийся от концепции «цифровых аборигенов» — поколении, чье восприятие мира сформировано компьютерными и цифровыми технологиями и интернетом. Художники Студии 30 выступают в роли исследователей-аналитиков потоков данных, чисел и алгоритмов, которыми закодирована современная реальность. Вооружившись профессиональными навыками владения визуальным языком и собрав воедино знания разных областей, они позволяют этой закодированной реальности обрести визуальную форму. Часы работы: ВТ-СБ:11:00-19:00 ВС-ПН: выходной

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста