Профессиональный брачный агент Люси (Дакота Джонсон) убеждена, что знает о любви всё. Мастерски соединяя сердца, сама она остаётся убеждённой холостячкой. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Рэнди (Педро Паскаль), а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон (Крис Эванс), Люси понимает, что настоящая любовь не поддаётся никаким формулам и расчётам. Показ фильма Селин Сон «Материалистка» на английском языке с русскими субтитрами.