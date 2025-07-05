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Материалистка

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Профессиональный брачный агент Люси (Дакота Джонсон) убеждена, что знает о любви всё. Мастерски соединяя сердца, сама она остаётся убеждённой холостячкой. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Рэнди (Педро Паскаль), а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон (Крис Эванс), Люси понимает, что настоящая любовь не поддаётся никаким формулам и расчётам. Показ фильма Селин Сон «Материалистка» на английском языке с русскими субтитрами.

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