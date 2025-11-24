Красный круг
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
350₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Показ фильма на языке оригинала с русскими субтитрами. Перед выходом на свободу известный преступник Коре получает от охранника наводку на модный ювелирный магазин. Освободившись, он наносит ночной визит бывшему партнёру Рико, из-за которого оказался в тюрьме, и грабит его. Преследуемый подручными Рико, Коре отправляется из Марселя в Париж и в пути спасает недавно сбежавшего бандита Вожеля, которого сопровождал к месту заключения комиссар Маттей. Два преступника становятся преданными друзьями и решают осуществить ограбление по наводке Коре, но матерый и хитрый комиссар Маттей не дремлет.
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