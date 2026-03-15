О чем мечтают, чего хотят, к чему стремятся и чего боятся женщины. Об этом всём и о чем-нибудь ещё — новое кабаре. Выступают всё те же клоунессы и клоуны, с которыми ты успел познакомиться зимой на новогодней программе. Они покажут, чему продолжали учиться и что в итоге из себя стали представлять. Предводительница Клоунского кружка Поля Ладина обязательно тоже что-нибудь покажет. Приходи посмотреть, что они поняли о себе как о женщинах и о женщинах в принципе. Приводи с собой друзей, а детей оставь дома. Место проведения: Музей советского быта «Сделано в СССР», проспект Ленина, 69/6. Вход со стороны улицы Кузнечной.