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Клоунское кабаре «Женщины»

Музей советского быта «Сделано в СССР», проспект Ленина, 69к6, вход со стороны улицы Кузнечной

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли
Необычное

Про событие

О чем мечтают, чего хотят, к чему стремятся и чего боятся женщины. Об этом всём и о чем-нибудь ещё — новое кабаре. Выступают всё те же клоунессы и клоуны, с которыми ты успел познакомиться зимой на новогодней программе. Они покажут, чему продолжали учиться и что в итоге из себя стали представлять. Предводительница Клоунского кружка Поля Ладина обязательно тоже что-нибудь покажет.  Приходи посмотреть, что они поняли о себе как о женщинах и о женщинах в принципе. Приводи с собой друзей, а детей оставь дома. Место проведения: Музей советского быта «Сделано в СССР», проспект Ленина, 69/6. Вход со стороны улицы Кузнечной.

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