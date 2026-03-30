Кинопоказ: Убийство священного оленя
улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Показ фильма Йоргоса Лантимоса на языке оригинала с русскими субтитрами О фильме: Успешный кардиохирург Стивен живёт обычной размеренной семейной жизнью с женой Анной и двумя прелестными детьми. Но вскоре спокойствие нарушается призраком из прошлого, и у одного из детей без видимой причины отказывают ноги.
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