Показ фильма Йоргоса Лантимоса на языке оригинала с русскими субтитрами О фильме: Успешный кардиохирург Стивен живёт обычной размеренной семейной жизнью с женой Анной и двумя прелестными детьми. Но вскоре спокойствие нарушается призраком из прошлого, и у одного из детей без видимой причины отказывают ноги.