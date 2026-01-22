Italian Best Shorts 8. Искусство быть вместе
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 400₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Показ альманаха итальянских короткометражек на языке оригинала с русскими субтитрами. Альманах из семи короткометражных фильмов из Италии о хрупкости отношений и о силе поддержки. Встречи и расставания, умение быть рядом и маленькие чудеса повседневности — всё это наполняет жизнь смыслом. Нежные, острые и очень человечные фильмы.
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