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Italian Best Shorts 8. Искусство быть вместе

Президентский центр Бориса Ельцина
Кинозал, 1 этаж, Ельцин Центр, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 400₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Показ альманаха итальянских короткометражек на языке оригинала с русскими субтитрами. Альманах из семи короткометражных фильмов из Италии о хрупкости отношений и о силе поддержки. Встречи и расставания, умение быть рядом и маленькие чудеса повседневности — всё это наполняет жизнь смыслом. Нежные, острые и очень человечные фильмы.

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