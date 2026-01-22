Показ альманаха итальянских короткометражек на языке оригинала с русскими субтитрами. Альманах из семи короткометражных фильмов из Италии о хрупкости отношений и о силе поддержки. Встречи и расставания, умение быть рядом и маленькие чудеса повседневности — всё это наполняет жизнь смыслом. Нежные, острые и очень человечные фильмы.