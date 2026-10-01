Лекция Дмитрия Ханчина о богатой истории одной из самых влиятельных групп в мировой рок-музыке — Radiohead. Для одних эти британцы — синоним хорошего вкуса, для других — воплощение претенциозности. Для нескольких поколений рок-артистов — источник вдохновения, для зрителей MTV 90-x — та группа со странным клипом на ночной дороге. Разберёшься, кем они были, кем стали и кем остались в истории. Дмитрий Ханчин — музыкальный обозреватель, журналист, автор тг-канала «нормальный инди-рок». Пишет о передовой независимой музыке и вечно актуальных артистах прошлого. Публиковался в изданиях РБК, Чойс, DTF, Правила жизни, ИМИ и многих других. Билет в день события: 600р