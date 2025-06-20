«История одного экспоната»: Виктор Цой
ул. Бориса Ельцина, д. 3, 2 и 3 этаж
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Про событие
Одной из самых популярных музыкальных групп 1980-х была группа «Кино». Её лидером был Виктор Цой. В фойе музея в витрине «История одного экспоната» можно увидеть предметы с символикой группы «Кино» из личного архива Сергея Жарого и из коллекции музея Б. Н. Ельцина. Режим работы: 10:00–21:00, кроме понедельника.
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