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II Фестиваль исторических настольных игр

Музей истории Екатеринбурга
«Дом Качки», улица Карла Либкнехта, 26

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 8+
Игры
Фестивали

Про событие

Мода на настольные игры – вне времени. Человечество играет в них очень давно, еще со времен фараонов. На музейном фестивале тоже будут уникальные настолки. Некоторым из них исполнилось больше пяти тысяч лет. В пространстве МИЕ развернется несколько игровых зон. За 4 часа ты познакомишься с лучшими забавами школьников советского времени, узнаешь, что такое «Ханафуда» и «Дальдоза», освоишь любимую игру древних египтян, поиграешь в салонные дворянские игры. Кроме того, посетители фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах, создать старинные игры под руководством музейных кураторов и унести их с собой в качестве сувениров. Внимательно посмотри расписание: на некоторые активности нужно зарегистрироваться заранее: https://m-i-e.ru/igrofest

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