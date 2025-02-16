II Фестиваль исторических настольных игр
«Дом Качки», улица Карла Либкнехта, 26
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 8+
Игры
Фестивали
Про событие
Мода на настольные игры – вне времени. Человечество играет в них очень давно, еще со времен фараонов. На музейном фестивале тоже будут уникальные настолки. Некоторым из них исполнилось больше пяти тысяч лет. В пространстве МИЕ развернется несколько игровых зон. За 4 часа ты познакомишься с лучшими забавами школьников советского времени, узнаешь, что такое «Ханафуда» и «Дальдоза», освоишь любимую игру древних египтян, поиграешь в салонные дворянские игры. Кроме того, посетители фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах, создать старинные игры под руководством музейных кураторов и унести их с собой в качестве сувениров. Внимательно посмотри расписание: на некоторые активности нужно зарегистрироваться заранее: https://m-i-e.ru/igrofest
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