ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Halloween Rave Party

Molly Bar
Уральская улица, 61

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В эту ночь стены бара оживут под ритмы электронной музыки, а каждый гость станет частью грандиозного хэллоуинского карнавала. Специальное событие: вместе с талантливыми резидентами проекта «Пустое Множество» готовят для тебя уникальную музыкальную программу, которая заставит твоё сердце биться в унисон с пульсирующими басами. LINE-UP: 22:00 — УРВУХА 23:20 — drasste 00:40 — UN4N8WN 02:00 — Mastedix Погрузись в атмосферу мистики и безудержного веселья!

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста