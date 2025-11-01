В эту ночь стены бара оживут под ритмы электронной музыки, а каждый гость станет частью грандиозного хэллоуинского карнавала. Специальное событие: вместе с талантливыми резидентами проекта «Пустое Множество» готовят для тебя уникальную музыкальную программу, которая заставит твоё сердце биться в унисон с пульсирующими басами. LINE-UP: 22:00 — УРВУХА 23:20 — drasste 00:40 — UN4N8WN 02:00 — Mastedix Погрузись в атмосферу мистики и безудержного веселья!