На практике у тебя будет возможность почувствовать своё тело и себя свободно и в безопасности. После неё ты почувствуешь себя иначе и вполне можешь задаться вопросом: а что, так можно было? Выдохни и закрой глаза. Мысленно пройдись по своему телу от макушки до пяток. Чувствуешь? Где расслаблено? А где зажимы? Скорее всего, это только малая часть напряжения, которую можно осознать в моменте. Практика для каждого открывает свое: - повышает чувствительность к телу и своему состоянию, - снимает поверхностное напряжение, - снижает тревогу, - расслабляет мышцы, - фокусирует на том, что с тобой происходит здесь и сейчас, от чего ты убегаешь. Заключительная часть практики оставляет возможность получить персональные рекомендации по работе с состоянием и телом. Ведущая: Лариса Лешонок, психолог Запись в личные сообщения Софе в тг.