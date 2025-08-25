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ГикКон: открытая игра «10 свечей»
улица Толмачёва, 17
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Фестивали
Про событие
Атмосферный настольно-ролевой хоррор, с участием директора фестиваля ГикКон Сергея Сивопляса. Приходи на игру в качестве зрителя, главное правило — не шуметь, не рушить атмосферу и не мешать игрокам. Вход свободный, но если хочешь шумно потусоваться в баре без ограничений — лучше вернуться в другой день.
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