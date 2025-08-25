Атмосферный настольно-ролевой хоррор, с участием директора фестиваля ГикКон Сергея Сивопляса. Приходи на игру в качестве зрителя, главное правило — не шуметь, не рушить атмосферу и не мешать игрокам. Вход свободный, но если хочешь шумно потусоваться в баре без ограничений — лучше вернуться в другой день.