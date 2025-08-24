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Гаражка: день маленького локального рынка

#НеМузейМусора
улица Антона Валека, 12

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

День осознанного потребления и обмена. Это не просто маркет, а настоящий фестиваль находок, новых смыслов и творчества. Что тебяждёт: Гаражка — мини-барахолка и маркет с винтажными вещами, хендмейдом, книгами, одеждой и авторскими изделиями. Своп + тай-дай — приноси свои вещи, находи новые, кастомизируй их прямо на месте с помощью техники тайдай. Сбор вторичного сырья — приноси мелкую бытовую технику (без батареек и лампочек), старые телефоны, пластиковые крышечки, провода и многое другое. Участие для мастеров бесплатное Пиши для записи: https://t.me/polle_event

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