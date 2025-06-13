Фестиваль «какого-то искусства» уже в седьмой раз станет ярким завершением творческого сезона и открытием фестивальной поры. «Какое-то искусство» объединит в себе мультижанровость и разнообразие участников фестиваля, что делает мероприятие доступным и интересным для каждого. Что ждет зрителей в этом году? Гвозди программы: 13 июня 19:00 и 21:00 «Скажи мне» г.Москва, «Театр Че». 14 июня 18:00 «Собачье Сердце» г.Курган, Курганский драматический театр. 15 июня 15:00 «Мурави» г.Челябинск, «Театральное Пространство Свободы Алексея Тетюева». 15 июня 19:30 «Двенадцатая ночь, или как угодно» г. Воронеж, Никитинский театр Фишки 2025 года: Уличные перформансы — театр выходит за пределы сцены! Встречи с режиссёрами — задай вопросы тем, кто создает историю. Низкие цены на билеты — искусство должно быть для всех. Билеты на спектакли приобретаются отдельно.