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Эйфория

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

от 399₽ до 2799₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Последние экзамены позади. Лето официально начинается. И есть только один правильный способ отпраздновать это — потеряться в самой яркой студенческой ночи этого июня. Готовься оказаться среди сотен людей, которые пришли за одним — почувствовать максимум эмоций за одну ночь. Когда танцпол дрожит от баса, друзья кричат любимые треки, а блёстки видны даже на рассвете. Тебя ждут: Глиттер-зона и море сияния Крутые диджеи и любимые хиты Беспроигрышный лототрон для каждого участника Бар со всем необходимым для идеального старта лета Атмосфера, которую захочется пересматривать в сторис ещё долго Это не просто вечеринка после сессии. Это ночь, которую будут вспоминать весь следующий учебный год.

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