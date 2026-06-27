Последние экзамены позади. Лето официально начинается. И есть только один правильный способ отпраздновать это — потеряться в самой яркой студенческой ночи этого июня. Готовься оказаться среди сотен людей, которые пришли за одним — почувствовать максимум эмоций за одну ночь. Когда танцпол дрожит от баса, друзья кричат любимые треки, а блёстки видны даже на рассвете. Тебя ждут: Глиттер-зона и море сияния Крутые диджеи и любимые хиты Беспроигрышный лототрон для каждого участника Бар со всем необходимым для идеального старта лета Атмосфера, которую захочется пересматривать в сторис ещё долго Это не просто вечеринка после сессии. Это ночь, которую будут вспоминать весь следующий учебный год.