В год столетия ар-деко приходи приобщиться к наследию мастера, творчество которого определило эстетику целого поколения. Эрте — это творческий псевдоним Романа Тыртова, русского аристократа, покорившего Париж и ставшего легендой мира моды и графики. Его утончённые иллюстрации украшали обложки ведущих модных журналов, театральные костюмы поражали воображение зрителей, а шелкографии восхищали своей изысканностью и мастерством. Выставка погружает в мир печатных техник и раскрывает тайны мастерства Эрте как графика. В рамках выставки зритель увидит, как создавались знаменитые иллюстрации автора, познакомится с тонкостями графического стиля, особенностями цвета и композиции, увидит работу автора под новым углом и оценит вклад Романа Тыртова в развитие графического искусства. На выставке представлено более 45 графических работ, многие из которых широкая публика Екатеринбурга увидит впервые. Режим работы: с 12:00 до 21:00 кассы — до 20:00