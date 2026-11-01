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ДнД: страшилки на ночь

Маяк
Первомайская улица, 18

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Собирается команда искателей приключений. Кэйвспрингс находится в глухом месте, вокруг дремучие леса и горы, а ближайшие города более чем в трёх сотнях миль от него. Персонажам предстоит пережить историю, случившуюся в Праздник Луны и столкнуться с необъяснимыми явлениями, повергнувшими город в страх и хаос.

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