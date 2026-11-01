Собирается команда искателей приключений. Кэйвспрингс находится в глухом месте, вокруг дремучие леса и горы, а ближайшие города более чем в трёх сотнях миль от него. Персонажам предстоит пережить историю, случившуюся в Праздник Луны и столкнуться с необъяснимыми явлениями, повергнувшими город в страх и хаос.