Добро пожаловать на Калдот. Эта планета-ледник хранит в недрах ценные ресурсы — иначе игроков бы тут просто не было. Любимый работодатель «Ишаяма Дайнамикс» загнал сюда исследовательскую бригаду, чтобы докопаться до этих недр. Герои — техники-снабженцы. Катаются по белой пустоши и обслуживают зонды георазведки. Очередной рейс закончен. Вместо тесного вездехода ждет теплая станция, где можно наконец отогреться и стянуть провонявший костюм. Только встречает героев мертвая тишина. На всей станции ни единой души. Нечто забрало всю команду и теперь прячется среди ледников. Возможно, оно уже идет по их следу. Деваться некуда, а запасы топлива почти на нуле. Даже если подать сигнал сос, то эвакуацию от компании можно ждать месяцами. Забьёшься в темный угол в надежде, что оно тебя не найдет? Или сам начнёшь охоту на хищника? Формат: 3–4 игрока, ваншот (игра на одну встречу), мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы. Референсы: «Нечто» Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.