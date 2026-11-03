Бескрайнее море Мечей. Какие только опасности оно не скрывает: рифы, лусканские пираты, акулы, рыболюды и прочие монстры что прячутся в его глубинах. На славный город Лейлон, стоящий на берегу моря Мечей, нагрянула беда. По городу распространилась история о том, что возле маяка Скайхорн на корабли нападает морское чудовище. Движение в гавани остановилось из-за этих слухов. Очень обеспокоенный торговец по имени Бенджи Фрогвотер (знатный дворянин из гавани) обращается к игрокам, ссылаясь на их репутацию. Он готов заплатить значимую награду каждому, кто готов расследовать дело о его торговом судне «Нефритовый лев», которое в последний раз видели в водах возле маяка. От мастера: персонажи 5 уровня, желательно создать персонажа заранее. Формат: 3–5 игроков, ваншот (игра на одну встречу), мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы. Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.