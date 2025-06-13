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D'Maselle

Warehouse, улица Добролюбова, 3В

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Завершение:

от 1300₽ до 1950₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В последние годы Михаил Месхия стал одним из самых востребованных диджеев Москвы. Европейские фестивали, «камерные» вечеринки Misha Plus One и множество других мероприятий в более чем 100 странах мира. Музыкальный селект артиста эволюционирует от R&B и хип-хопа к электронной сцене с акцентом на хаус. А в перерывах между трендвотчингом и диджейскими сетами Михаил создает и продюсирует треки D’Maselle приезжает в Екатеринбург, чтобы наполнить бэкярд своим фирменным звучанием и атмосферой.

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