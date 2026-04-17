Девичник
Черкасская улица, 12
Начало:
Завершение:
от 0₽ до 2700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Весна уже здесь, и ты больше не собираешься притворяться скромницей. Это та ночь, где твой образ – оружие, твой взгляд – приглашение, твоё тело – главный магнит Каблуки выше любых ожиданий. Губы блестят, как запретные желания. Парни приходят посмотреть. Остаются – потому что этот вайб затягивает Девушкам – бесплатный вход всю ночь Парням – вход от 550 руб. VIP-билеты и столы с особыми привилегиями бронируй заранее от 850 руб.
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