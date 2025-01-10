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  1. Екатеринбург
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Darkside Sector

Пространство Ц
переулок Центральный Рынок, 6

Начало:

Завершение:

от 590₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Серия мероприятий посвященных темной стороне D&B, а это — явление крайне редкое, поэтому пропускать такое просто нельзя. Этой ночью тебя ждет погружение в самые злые и зубодробительные поджанры Drum & Bass-музыки. Рвать шаблоны и твои кеды будут: N.Y.X. (G&B, МСК), JPassof (Techno Room), Synthetic Soul, Neocube, Etherror & Hatedriven, R-Jett. Приходи, будет не просто жарко, а инфернально-жарко!

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