Серия мероприятий посвященных темной стороне D&B, а это — явление крайне редкое, поэтому пропускать такое просто нельзя. Этой ночью тебя ждет погружение в самые злые и зубодробительные поджанры Drum & Bass-музыки. Рвать шаблоны и твои кеды будут: N.Y.X. (G&B, МСК), JPassof (Techno Room), Synthetic Soul, Neocube, Etherror & Hatedriven, R-Jett. Приходи, будет не просто жарко, а инфернально-жарко!