На сцену выйдет меньше комиков, чем на обычном «Открытом Микрофоне», но это интересные ребята и у них будет больше времени, чтобы проверить свои шутки. Запуск гостей начинается за полчаса до начала шоу, поэтому рекомендуем приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ.