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CatoonCon: Косой Переулок

Уральский центр народного искусства имени Е. П. Родыгина, проспект Космонавтов, 23

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 2000₽
Возраст 12+
Фестивали

Про событие

Тематический конвент, посвященный романам Джоанн Роулинг о Гарри Поттере, где обычный мир пересекается с волшебным. Организаторы приглашают поклонников волшебства и фантастики окунуться в удивительный мир гиковской культуры. Что планируется? Ярмарка. Здесь каждый сможет увидеть и приобрести что-то для себя. Аллея авторов. Творчество — это настоящая магия. Здесь можно будет найти любимых художников и мастеров. Тематические выступления. Ты посмотришь музыкально-танцевальные номера, театральные постановки и шоу магических иллюзий. Увидеть любимых косплееров, провести незабываемое время с друзьями и завести новые знакомства. Конкурс косплея. Победителей ждут призы и признание публики. Косплей программа не заканчивается на тематике вселенной Гарри Поттера, организаторы будут рады видеть любые фандомы. Больше информации об участниках и активностях: https://vk.com/catooncon

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