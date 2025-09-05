Открытие клубного сезона и празднование Дня рождения основателя Groovemode Саши Bruss. На вечеринке тебя ждёт два танцпола и насыщенный лайн-ап (близкие друзья, шоукейс «Грувмод» в полном составе, столичный гость DJ SKIF). Сегодня Groovemode – это не просто вечеринки, но и фестиваль, школа диджеинга, онлайн-радио и даже магазин китайского чая. FC/DC Стоимость билетов увеличивается по мере приближения даты события.