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Bruss Birthday

Center Club, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Открытие клубного сезона и празднование Дня рождения основателя Groovemode Саши Bruss. На вечеринке тебя ждёт два танцпола и насыщенный лайн-ап (близкие друзья, шоукейс «Грувмод» в полном составе, столичный гость DJ SKIF). Сегодня Groovemode – это не просто вечеринки, но и фестиваль, школа диджеинга, онлайн-радио и даже магазин китайского чая. FC/DC Стоимость билетов увеличивается по мере приближения даты события.

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