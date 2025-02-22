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Про событие
Сексуальность - это про телесную свободу, возможность чувствовать себя, наслаждаться собой и про способность быть в контакте со своим телом и, следовательно, чувствами, потому что тело и чувства неразрывно связаны. Это про то, чтобы разрешать себе быть. Сексуальность часто оказывается заблокирована по разным причинам, и из-за этого тебе сложно проявляться, ты боишься и стыдишься себя. На встрече будешь работать как раз с этим. Поищешь источник сексуальности в своём теле, нарисуешь его, трансформируешь, поработаешь с телесными блоками и памятью - и в итоге поймёшь, как тебе стать свободнее, и сделаешь ещё один шаг к безусловной любви к себе. Ведущая: Вера Махаева, психолог, арт-терапевт. Запись в личные сообщения группы в ВК https://vk.com/moment_vstrechi или Софе в тг: https://t.me/moment_vstrechi_ekb
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