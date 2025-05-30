Первая вечеринка из летней серии, будет специальный гость. Andrey Korets — патимейкер, букинг-агент и кросс-жанровый диджей с опытом более 15 лет. Андрей работал с огромным количеством артистов, например: Red Axes, Gerd Janson, Guy Called Gerald и Les Yeux Orange. Организует собственный формат летних вечеринок Cosmo Ritmo на территории известного проекта Soma. Приходи на популяризатора звучания в стиле balearic, italo-house и других нетривиальных жанров электроники 30 мая в Warehouse.