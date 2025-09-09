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27

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2600₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Пластический спектакль о обитателях печально известного клуба. Давай считать, что этот спектакль-рефлексия создан сугубо из праздного любопытства человеком, одной ногой стоящим в возрасте 27 лет. Спектакль не отсылает к конкретным персонажам, а повествует о собирательном образе и показывает две стороны одной медали: страдающего, метущегося творца и рок-звезды, находящейся в центре всеобщего внимания и наслаждающейся успехом. Спектакль о столкновении этих сторон и последствиях заключений контрактов с самим собой. Режиссёр: Адель Курмеева Хореограф: Арина Орлова В ролях: Максим Игнатов, Арина Орлова, Адель Курмеева.

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