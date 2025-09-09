Пластический спектакль о обитателях печально известного клуба. Давай считать, что этот спектакль-рефлексия создан сугубо из праздного любопытства человеком, одной ногой стоящим в возрасте 27 лет. Спектакль не отсылает к конкретным персонажам, а повествует о собирательном образе и показывает две стороны одной медали: страдающего, метущегося творца и рок-звезды, находящейся в центре всеобщего внимания и наслаждающейся успехом. Спектакль о столкновении этих сторон и последствиях заключений контрактов с самим собой. Режиссёр: Адель Курмеева Хореограф: Арина Орлова В ролях: Максим Игнатов, Арина Орлова, Адель Курмеева.