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Выбор редакции. Театральный комбо-ужин

В статье рассказываем, как обсуждали (осуждали?) Базарова, как спорили друг с другом и с Тургеневым и как секретничали в полумраке палат XVII века

Что будет в статье:

  1. - Комбо-формат
  2. - Высокая кухня 
  3. - Иди, даже если не читал
  4. - Неожиданные собеседники
  5. - Театральные ужины этой осенью

Комбо-формат

Собрались как-то на светском ужине театральный критик, иллюстратор, учитель немецкой литературы, комьюнити-менеджер и биолог-физиолог. Все смотрели друг на друга настороженно, даже слегка исподлобья. «Мы же все из разных поколений, как мы будем всё это обсуждать?» — подумала я с волнением и некоторой иронией. Но как только принесли шампанское и икру, я поняла, что зря волнуюсь :) 

Отцы и дети: театральный ужин
Отцы и дети: театральный ужин

Вместе с организаторами будешь говорить о романе «Отцы и Дети» и есть любимые блюда Ивана Тургенева, адаптированные под здоровое питание. На ужине ты узнаешь, как Тургенев создава...

Большой Козловский переулок, 13/17

3700₽

Повтор встречи по «Отцам и детям» будет совсем скоро. Следи за анонсами в Кавре!

У нашей новой компании сложилась тёплая, добрая дискуссия несмотря на споры, противоречия и возрастную разницу. Мы все вместе — и гуманитарии, и технари — сочувствовали 15-летнему Тургеневу, потому что его первую любовь увёл родной отец, Сергей Тургенев. Эта травма сказалась на его творчестве и отразилась в «Отцах и детях».

А вот насчёт Базарова наши мнения разделились. Иллюстратор посчитала его инфантильным, неприятным, озлобленным персонажем, когда же биолог-физиолог высказался в его защиту. Для него Базаров — честный, понятный персонаж, реформатор и двигатель эволюции! 

Комбо-впечатлений:  

  • кормят «высокой» кухней и разливают пузырики;
  • допустимы любые мнения и фразы (даже самые неочевидные);
  • знакомства с интересными людьми разных профессий;
  • много «хи-хи» и «ха-ха»;
  • прикольные, новые факты, о которых не говорят в школе;
  • дают рекомендации по театру — где посмотреть на конфликт поколений и нигилизм во плоти, и в классике, и в современном прочтении.

Место, в котором свечи, вино, полумрак, история XVII века и ты — искренний и настоящий:

Высокая кухня 

На входе тебя ждёт игристое и миндальная тарталетка с риетом из ряпушки и с красной икрой. Чем жарче разгорается дискуссия или споры, тем сильнее хочется основное блюдо (интеллектуальный труд!) — на выбор цыплёнок под соусом из каперсов или голец под зелёным соусом с гарниром из овощей Charlotte Russe с ежевикой.

Было полезно и совсем не пресно, потому что нутрициолог Олэна Панчук приближала блюда к правильному питанию. 

Меню ужина составлено из блюд, которые упоминаются в «Отцах и Детях», входят в число любимых блюд Тургенева и описаны в кулинарных книгах XIX века.
Организатор ужина, Мария Музалевская

Иди, даже если не читал

Ведущая вечера и театральный критик Мария говорит, что можно и нужно идти всем, даже тем, кто не знаком с романом. Почему? Чтобы познакомиться с классикой через необычный формат беседы или вспомнить школьную программу. Я вот читала «Отцов и детей» в 10 классе, было приятно освежить сюжет в памяти и увидеть новые смыслы.

Еще люди приходят, чтобы вдохновиться историей, персонажами, духом времени и уже с полным багажом ощущений приняться за чтение. 

Неожиданные собеседники

Никогда не знаешь, кто будет вместе с тобой есть икру и говорить о жизни :) Тем и прекрасен формат светских театральных ужинов — встретится ли тебе физиолог, что смотрит на классику негуманитарным взглядом и говорит на языке науки. Незнакомец рассуждает системно и одновременно совершенно. Он понимает Базарова, он по-настоящему его видит! Или же рядом с тобой присядет учитель немецкой литературы, что только знакомится с творчеством писателя? Или комьюнити-менеджер, что много работает с людьми и видит в каждом человеке сложный и одновременно хрупкий механизм, будь то Базаров, Одинцова или сам Тургенев?

Каждый из нас «читает» через себя. И этим круто делиться, без страха быть неуслышанным. На таких вечерах тебе это гарантируют.

Театральные ужины этой осенью

Друг, как тебе такой формат погружения в классику? Бывал на подобных событиях? 

Что есть в статье:

  1. Комбо-формат
  2. Высокая кухня 
  3. Иди, даже если не читал
  4. Неожиданные собеседники
  5. Театральные ужины этой осенью

Комментарии

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Настя
29 сентября 2025, 16:15

Была на ужине по Шекспиру) замечательно все! Кухня просто выше всяких похвал. И театральный критик интересно и обстоятельно рассказывала про постановки и главные вехи в творчестве Шекспира. Запомнился этот ужин в чудесной компании

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Ольга
22 сентября 2025, 17:04

Прекрасная идея с театральным ужином. Присутствовала на одном из них. Вела его девушка театральный критик, очень грамотно и интересно. Данный вечер сопровождался подачей блюд от нутрициолога, все было вкусно и на высшем уровне. Была и пища для ума и для тела✨

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