Выбор редакции. Город книг: ночная экскурсия в библиотеку Ленина

О чём экскурсия
Здание Российской государственной библиотеки — настоящий город для книг. Спроектированное в эпоху авангарда, оно решено в духе сталинского ар-деко, но при этом безупречно решает все функциональные задачи одного из самых больших книгохранилищ мира.
Что в программе
Экскурсия состоит из двух блоков. Первая часть, уличная, посвящена архитектуре. Здание в стиле ар-деко строили с 1927 по 1958 год, а открылась Ленинка в 1960 году. Ассоциации с храмом (библиотека – храм знаний), натуральные материалы (гранит, известняк, бронза и дерево), мелкие детали фасада — мы все испытали-нащупали-разглядели. Впечатлились.
К сожалению, я очень замёрзла (хотя организатор предупреждал: одевайся по погоде) и ждала начала второй части — прогулки по самой библиотеке.
И дождалась. В фойе Ленинки шокировало количество народа: как говорится, яблочку негде было упасть. Нас передали «библиотечному» гиду, и понеслась. Группы по 15-25 человек лавировали по узким коридорам библиотеки, не мешая друг другу. Честно — я никак не думала, что в Москве столько желающих попасть на экскурсию в библиотеку. Ещё и в пятницу вечером!
Что впечатлило
Библиотека — город в городе. Всё продумано до мелочей и работает как часы.
На фото выше я пыталась запечатлеть узкие трубки под потолком. Это воздушно-транспортная система библиотеки. Получив заказ от посетителя, библиотекарь укладывает формуляр в специальную капсулу, которая по этим самым трубам мчится на этаж, где хранится книга. В Ленинке 9 этажей, а скорость капсулы 44 км/ч.
Ещё немного фактов:
- Помимо воздушно-транспортной системы, в библиотеке функционирует еще и железнодорожная: закрытые вагончики с книгами носятся по полу, стенам и потолку здания.
- В хранилище библиотеки нет свободного места. Всего здесь хранится 48 млн печатных единиц, в сутки поступает 1500 новых.
- Ленинка получает по 2 экземпляра каждой напечатанной в стране единицы (за исключением денежных купюр).
Не буду сдавать вообще всё, прийти и проникнуться библиотечной жизнью стоит каждому, кто любит книги и всё, что с ними связано. Перед тем, как начнёшь планировать свой визит, взгляни на эти кадры. Атмосфера:
Как попасть
Экскурсии в Ленинку можно всегда найти у нас в приложении. Можно сходить на ночную, как это сделала я, а можно попасть в библиотеку днём и почувствовать другой, более будничный вайб.
Здание Российской государственной библиотеки – настоящий город для книг. Спроект...
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