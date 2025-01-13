Выбор редакции. Город книг: ночная экскурсия в библиотеку Ленина

Миллионы книг, зелёные лампы и ар-деко в цвету. Редакция «Кавра» заглянула в главную в стране библиотеку после окончания рабочего дня.

О чём экскурсия

Здание Российской государственной библиотеки — настоящий город для книг. Спроектированное в эпоху авангарда, оно решено в духе сталинского ар-деко, но при этом безупречно решает все функциональные задачи одного из самых больших книгохранилищ мира.

Что в программе

Экскурсия состоит из двух блоков. Первая часть, уличная, посвящена архитектуре. Здание в стиле ар-деко строили с 1927 по 1958 год, а открылась Ленинка в 1960 году. Ассоциации с храмом (библиотека – храм знаний), натуральные материалы (гранит, известняк, бронза и дерево), мелкие детали фасада — мы все испытали-нащупали-разглядели. Впечатлились.

К сожалению, я очень замёрзла (хотя организатор предупреждал: одевайся по погоде) и ждала начала второй части — прогулки по самой библиотеке.

И дождалась. В фойе Ленинки шокировало количество народа: как говорится, яблочку негде было упасть. Нас передали «библиотечному» гиду, и понеслась. Группы по 15-25 человек лавировали по узким коридорам библиотеки, не мешая друг другу. Честно — я никак не думала, что в Москве столько желающих попасть на экскурсию в библиотеку. Ещё и в пятницу вечером!

Что впечатлило

Библиотека — город в городе. Всё продумано до мелочей и работает как часы.

На фото выше я пыталась запечатлеть узкие трубки под потолком. Это воздушно-транспортная система библиотеки. Получив заказ от посетителя, библиотекарь укладывает формуляр в специальную капсулу, которая по этим самым трубам мчится на этаж, где хранится книга. В Ленинке 9 этажей, а скорость капсулы 44 км/ч.

Ещё немного фактов:

Помимо воздушно-транспортной системы, в библиотеке функционирует еще и железнодорожная: закрытые вагончики с книгами носятся по полу, стенам и потолку здания.

В хранилище библиотеки нет свободного места. Всего здесь хранится 48 млн печатных единиц, в сутки поступает 1500 новых.

Ленинка получает по 2 экземпляра каждой напечатанной в стране единицы (за исключением денежных купюр).

Не буду сдавать вообще всё, прийти и проникнуться библиотечной жизнью стоит каждому, кто любит книги и всё, что с ними связано. Перед тем, как начнёшь планировать свой визит, взгляни на эти кадры. Атмосфера:

Как попасть

Экскурсии в Ленинку можно всегда найти у нас в приложении. Можно сходить на ночную, как это сделала я, а можно попасть в библиотеку днём и почувствовать другой, более будничный вайб.