Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Кемерове

Кемерово встречает Хэллоуин жутко классными вечеринками! Смотри скорее, где они проходят

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Окунись в эту мрачную, но такую чарующую атмосферу. Готовься к ночи, полной приключений и мистических открытий, и не оставайся в тени.

Страшно-мощный движ

Танцуй как в последний раз, пей и веселись с «монстрами» из соседних подъездов